السودان: انتشار أمراض وتحذيرات من تفاقم الأزمة مع استمرار الاشتباكات

أكد شهود في الخرطوم بحري، شمال شرق العاصمة، وقوع "مواجهات بكل الأسلحة". وقال سكان في أم درمان إن طائرات حربية ومسيرات حلقت فوق هذه الضاحية الشمالية للخرطوم.

انقطعت الاتصالات لساعات عدة الجمعة في العاصمة السودانية فيما كانت المعارك محتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالخرطوم مع تحذير المنظمات الإنسانية من تفاقم الأزمة.

وقال شهود إن اتصالات الإنترنت والهواتف النقالة، الضرورية للحصول على المعلومات والمؤن منذ بدأت الحرب قبل نحو ثلاثة شهور، كانت خارج الخدمة فيما دارت "اشتباكات عنيفة" في أحياء عديدة.

ولم تتضح أسباب انقطاع الخدمة على الفور. وأفاد شهود بأن بعض شبكات الهواتف النقالة عاودت العمل قرابة الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش أي الحادية عشر بالتوقيت المحلي.

وطوال ساعات الصباح، شوهدت أعمدة دخان اسود كثيف تتصاعد من المنطقة التي يقع فيها مقر القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم وكذلك في الجنوب.

وأكد شهود في الخرطوم بحري، شمال شرق العاصمة، وقوع "مواجهات بكل الأسلحة". وقال سكان في أم درمان إن طائرات حربية ومسيرات حلقت فوق هذه الضاحية الشمالية للخرطوم.

ومنذ 15 نيسان/أبريل، تستمر الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ووفق الأمم المتحدة، اضطر أكثر من 1,7 مليون سوداني إلى مغادرة الخرطوم بسبب الحرب فيما بقي ملايين آخرون داخل منازلهم خوفا من أن تصيبهم رصاصات طائشة جراء القتال.

ولجأ السكان إلى الإنترنت لتلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال مبادرات جماعية تتيح العثور على طرق آمنة لإجلاء المصابين أو الحصول على أغذية وأدوية.

وأدت الحرب إلى نزوح 2,4 مليون سوداني من منازلهم إلى مناطق أكثر أمنا داخل السودان حيث أصبحت الإمدادات شحيحة حتى في الأماكن الآمنة، علما أن ما بين "ثلثي إلى 80% من المستشفيات لا تعمل"، بحسب ما قال الجمعة المسؤول في منظمة الصحة العالمية ريك برينان.

وأكد برينان وهو مدير عمليات الاغاثة في إق ليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أن النظام الصحي في السودان "كان يعاني أصلا قصورا كبيرا" وبات في الأزمة الحالية "يواجه تحديات هائلة ما يجعل الأمر بالنسبة لشعب السودان مسألة حياة أو موت".

في كوستي، المدينة الأخيرة على الطريق من الخرطوم إلى جنوب السودان، حذر المجلس النروجي للاجئين الجمعة من أن أمطارا غزيرة تسببت في سيول ما أدى إلى "احتياج العديد من الأسر إلى مساعدات، من بينها 260 ألف شخص فروا من الخرطوم" إلى هذه المدينة.

وطالبت منظمات الإغاثة الإنسانية مرارا بفتح ممرات آمنة لنقل المساعدات والعاملين، وسبق أن حذرت من أن موسم الأمطار الذي بدأ في حزيران/يونيو يمكن أن يتسبب في انتشار الأمراض.

وأعلن عاملون في منظمات الإغاثة والمنظمات الصحية خلال اجتماع الخميس ظهور حالات حصبة في 11 من ولايات السودان الـ18 إضافة إلى "إصابة 300 شخص بالكوليرا أو الإسهال شديد ووفاة ثمانية منهم"، وفق بيان أصدرته الجمعة منظمة الاغاثة الإسلامية.

وقالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إنه "من الصعب تأكيد التقارير عن انتشار الكوليرا بالنظر إلى أن معامل الصحة العامة لا تعمل".

وتخشى الدول المجاورة للسودان إلى حيث فر 740 الفا وفق الأمم المتحدة، من اتساع نطاق النزاع.

وقال المسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيار دوربس الجمعة إنه في دولة جنوب السودان، أدى إغلاق الحدود إلى "إفراغ العديد من محلات السوبر ماركت" وإلى تدهور الوضع الإنساني الهش أصلا.

وأضاف أنه منذ بداية الحرب "وصل إلى جنوب السودان 160 ألف شخص ما بين لاجئين ومواطنين عائدين من السودان حيث كانوا يقيمون".

وأسفرت المعارك في الخرطوم وفي إقليم دارفور بغرب السودان، حيث وقعت فظاعات جديدة، عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص، وفق منظمة "أكليد" المتخصصة في جمع المعلومات في مناطق النزاع. كما أدت إلى نزوح ولجوء نحو ثلاثة ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الخميس فتح تحقيق جديد في جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني، داعيا إلى عدم السماح لـ"التاريخ بأن يُعيد نفسه".

وجاء إعلان كريم خان في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي.

ولم يسلم دارفور حيث أودت الحرب الأهلية في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بنحو 300 ألف شخص، من الفظائع. وقالت الأمم المتحدة الخميس إن جثث 87 شخصا على الأقل يُعتقد أنهم قُتلوا الشهر الماضي بأيدي قوات الدعم السريع وحلفائها، دُفنت في مقبرة جماعية في دارفور.