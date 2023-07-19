لبنان: الجيش الإسرائيليّ يطلق قنبلتين تجاه دوريّة عسكريّة

قال الجيش في بيان، إن "دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي، أقدمت الأربعاء، على إطلاق رمانتين يدويتين في خراج بلدة كفرشوبا مثلث بركة بعثائيل، أثناء وجود دورية من مديرية المخابرات في المنطقة".

عنصر من الجيش اللبناني، عند الحدود، وأمامه جنود إسرائيليون (Getty Images)

أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، أن دورية إسرائيلية، أطلقت قنبلتين، تجاه منطقة حدودية، أثناء وجود دورية عسكرية تابعة له، من دون وقوع إصابات.

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وقال الجيش في بيان، إن "دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي، أقدمت الأربعاء، على إطلاق رمانتين يدويتين في خراج بلدة كفرشوبا مثلث بركة بعثائيل، أثناء وجود دورية من مديرية المخابرات في المنطقة، من دون وقوع إصابات".

وأضاف أن "وحدات الجيش، تواصل اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة، وتجري متابعة موضوع الخرق، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".

وشهدت هذه المنطقة، توترا أمنيا في الأيام الماضية، بسبب محاولات القوات الإسرائيلية، تجريف أراضٍ، وإنشاء جدار إسمنتي في المنطقة، وهذا ما يرفضه لبنان، لكون المنطقة أرضا لبنانية تحتلها إسرائيل.

ومطلع الشهر الجاري، أزال عدد من الأهالي والمحتجين اللبنانيين شريطا شائكا وضعه الجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة "كفرشوبا" الحدودية، ما أدى إلى استنفار كبير من الجانبين، فيما تدخلت قوات "اليونيفيل" وعملت على تهدئة الأوضاع.

وتحظى منطقة كفرشوبا وتلالها بموقع إستراتيجي هام، حيث تتربع على المنحدرات الغربية لجبل الشيخ، وتطل على سهل الحولة، والجليل الأعلى، وعلى قمم جبل عامل جنوبا وغربا.