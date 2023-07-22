السودان: مقتل 4 مدنيين في اشتباكات بين الجيش والدعم السريع

تشهد مدينة الأبيض اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع منذ اندلاع الحرب منتصف نيسان/ أبريل الماضي.

قتل 4 مدنيين وأصيب عدد آخر إثر اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان؛ حسبما أفادت نقابة أطباء السودان السبت.

وذكرت النقابة في بيان "بدأت في فجر يوم الجمعة اشتباكات مسلحة وقصف مدفعي متبادل بين طرفي النزاع المسلح" بمدينة الأبيض.

وأضافت "سقطت قذيفة في ساحة المستشفى الأبيض التعليمي بالقرب من مركز غسيل الكلى، وقذائف بمحيط مستشفى الضمان ومستشفى النساء والتوليد والمستشفى الكويتي، سقط إثرها 4 مدنيين حتى الآن، فيما أصيب عدد آخر (لم تحدده)".

وتشهد مدينة الأبيض اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع منذ اندلاع الحرب منتصف نيسان/ أبريل الماضي.

ويتبادل الجيش والدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

ومع دخولها شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.