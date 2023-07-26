عراقيون يتظاهرون احتجاجا على تدهور الدينار بعد عقوبات أميركية

طالب المتظاهرون الذين نظمتهم جماعة تطلق على نفسها اسم "ثوار تشرين"، المرتبطة بحركة بدأت احتجاجات حاشدة في العراق عام 2021، الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف التضخم.

تظاهر العشرات أمام البنك المركزي العراقي في بغداد فيما دعا أصحاب البنوك إلى تحرك رسمي لوقف ارتفاع حاد في سعر صرف الدولار الأربعاء بعد أن أدرجت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا في القائمة السوداء.

وقفز سعر السوق للدولار خلال اليومين الماضيين من 1470 دينارا للدولار إلى 1570 دينارا للدولار. وجاءت القفزة بعد أن أدرجت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا خاصا ضمن البنوك المحظور عليها التعامل بالدولار الأميركي للاشتباه في غسيل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران.

وجرى فرض الحظر من قبل وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وتم الإبلاغ عنه لأول مرة من قبل صحيفة "وول ستريت جورنال" في 19 تموز/ يوليو.

وقال حيدر الشماع صاحب بنك خاص في بغداد في مؤتمر صحافي الأربعاء إن إدراج ما يقرب من ثلث البنوك الخاصة في قائمة الممنوعين من التعامل بالدولار الأميركي سيكون له عواقب سلبية من عدة زوايا.

ودعا الحكومة العراقية إلى العمل لرفع الضرر الذي لحق بالبنوك المدرجة وللمصارف العراقية بشكل عام.

وأصدرت البنوك الـ14 التي تواجه الحظر بيانا مشتركا حثت فيه الحكومة العراقية على معالجة المشكلة وحذرت من أن منع ثلث البنوك العراقية الخاصة من التداول بالدولار لن يؤثر فقط على سعر الدولار بل يعيق الاستثمار الأجنبي.

كما طالب المتظاهرون الذين نظمتهم جماعة تطلق على نفسها اسم "ثوار تشرين"، المرتبطة بحركة بدأت احتجاجات حاشدة في العراق عام 2021، الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف التضخم.

كما قال رئيس البنك المركزي علي العلاق الأربعاء إن مؤسسته مستمرة في تقديم الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار لجميع المعاملات المشروعة بما في ذلك التحويلات والاعتمادات لمختلف الواردات.

وألقى باللوم في الارتفاع الحالي في سعر الدولار في السوق على امتناع بعض التجار الذين لا يمارسون أنشطة وعمليات مشروعة عن استخدام المنصة الإلكترونية الرسمية المستخدمة لطلبات العملة.

والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد مع العلاق وبحثا إجراءات تثبيت سعر الدينار أمام الدولار.