بعد السعودية.. الكويت تدعو رعاياها في لبنان إلى "التزام سكنهم وعدم الخروج"

السفارة الكويتية، لدى بيروت، تصدر تحذيرا لرعايا بلادها لـ"التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق".

دعت السفارة الكويتية لدى بيروت، السبت، رعاياها في لبنان إلى "التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية".

وقالت السفارة في بيان، إنها "تهيب بالمواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق".

كما دعت رعاياها إلى "التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

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وكانت قد دعت السفارة السعودية لدى بيروت، أمس الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية "بسرعة"، محذرة إياهم من الاقتراب من مناطق النزاعات المسلحة (منطقة صيدا ومخيم عين الحلوة).

(Getty images)

وقالت السفارة في بيان، إنها "حذرت المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية".

كما شددت على "أهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان"، متمنية "الأمن والسلامة للجميع".

والسبت الماضي، اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، بين قوات الأمن الوطني التابعة لحركة "فتح"، ومجموعات مسلحة إسلامية واستمرت، حتى مساء الأربعاء.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق مصادر طبية بمدينة صيدا جنوب البلاد.