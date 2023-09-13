ارتفاع عدد وفيات زلزال المغرب إلى 2946 

ذكرت وزارة الداخلية في بيان، أنه "في حصيلة محدثة حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي بلغت حالات الوفاة 2946 والإصابات 5674".

أعلن المغرب، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن في البلاد، قبل أيام إلى 2946 قتيلا، وفق تقديرات غير نهائية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أنه "في حصيلة محدثة حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي بلغت حالات الوفاة 2946 والإصابات 5674".

وقالت الوزارة إنه "تم دفن 2944 شخصا، بنسبة دفن تتجاوز 99 بالمئة من مجموع الوفيات".

ولم تتوقف المبادرات الشعبية لدعم ضحايا الزلزال، حيث توافدت مئات الشاحنات والسيارات على المناطق المتضررة محملة بالمساعدات الغذائية والأغطية والفرش.

وأوضحت الوزارة، أن "السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة".

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز (وسط)، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت.