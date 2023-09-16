مجلس الأمن يمدد ولاية فريق التحقيق بجرائم "داعش" في العراق

تشكل فريق التحقيق عام 2017، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2379 وبناء على طلب من الحكومة العراقية.

مدد مجلس الأمن الدولي ولاية "فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش" في العراق عاما واحدا وأخيرا.

وجرى تمديد ولاية فريق الأمم المتحدة في العراق المعروف باسم "يونيتاد"، عاما واحدا ينتهي في 17 أيلول/ سبتمبر 2024 وغير قابل للتمديد.

وجاء في القرار الذي صاغته المملكة المتحدة أن طلب التمديد جاء من الحكومة العراقية التي طلبت من الفريق تقديم الأدلة التي جمعها لمحاسبة أعضاء تنظيم "داعش".

وتشكل فريق التحقيق عام 2017، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2379 وبناء على طلب من الحكومة العراقية.

وكان "داعش" قد استولى على مساحات شاسعة من الأراضي العراق وسورية، وأعلن الخلافة المزعومة في عام 2014، فيما تكبد التنظيم خسائر كبيرة في عام 2017.