البرهان يعلن استعدادا مشروطا للتفاوض مع حميدتي

بعد خطابه أمام الدورة الـ78 للجمعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال البرهان في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نشرتها، مساء السبت، إنه "واثق" من الانتصار على قوات "الدعم السريع".

أعرب قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، عن استعداد مشروط للتفاوض مع قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو حميدتي.

ومنذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، يخوض الجيش وقوات "الدعم السريع" حربا خلَّفت أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلا عن ما يزيد عن 5 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، وفقا للأمم المتحدة.

وبعد خطابه أمام الدورة الـ78 للجمعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال البرهان في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نشرتها، مساء السبت، إنه "واثق" من الانتصار على قوات "الدعم السريع".

وتابع البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أنه سيجلس مع حميدتي، طالما أنه ملتزم بحماية المدنيين، وهو ما تعهد به الجانبان خلال محادثات مدينة جدة السعودية في أيار/ مايو الماضي، مضيفا: "نحن مستعدون للمشاركة في المفاوضات".

وفي 6 أيار/ مايو الماضي، بدأت السعودية والولايات المتحدة برعاية محادثات بين الجيش و"الدعم السريع"، أسفرت عن اتفاق بين الجانبين لحماية المدنيين، بالإضافة إلى أكثر من هدنة جرى خرقها وتبادل الطرفان اتهامات بالمسؤولية، ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات.

البرهان زاد بأنه "إذا كانت قيادة هذه القوات المتمردة (الدعم السريع) ترغب في العودة إلى رشدها وسحب قواتها من المناطق السكنية والعودة إلى ثكناتها، فسوف نجلس مع أي منهم، خاصة إذا التزم بما تم الاتفاق عليه في جدة، سنجلس لحل هذه المشكلة".

وقبل أيام، أعلن حميدتي غبر مقطع فيديو أنه مستعد لبدء محادثات سياسية. وسبق أن أعلن الطرفان مرارا عن استعدادهما لاستئناف المفاوضات، لكن هذا لم يحدث ولم تخف وتيرة المعارك على الأرض.

استهداف المدنيين

وعلى الرغم من تقارير للأمم المتحدة ومؤسسات خيرية أخرى عن وجود أدلة لشن قواته غارات جوية عشوائية على مناطق سكنية، نفى البرهان أن تكون قواته تستهدف المدنيين.

وأضاف: "هناك اختلاق لبعض القصص من جانب قوات المتمردين "الدعم السريع"، فهم يقصفون المدنيين ويصورون الأمر كما لو كانت القوات المسلحة هي مَن فعلت".

وشدد على أن قواته "قوات محترفة، نعمل بدقة ونختار أهدافنا في المناطق التي يتواجد فيها العدو فقط.. لا نقصف المدنيين ولا نستهدف المناطق السكنية".

وردا على سؤال بشأن احتمال أن يصبح السودان "دولة فاشلة مثل الصومال أو مقسمة مثل ليبيا"، أجاب بأن "السودان سيبقى موحدا. السودان سيبقى دولة سليمة، وليس دولة فاشلة. لا نريد ما حدث في الدول الأخرى التي ذكرتها. الشعب السوداني الآن متحد خلف قضية واحدة، إنهاء هذا التمرد سلميا أو بالقتال".

الانتقال إلى بورتسودان

وفي حين ترى الأمم المتحدة أنه لا يبدو أن أيا من الطرفين المتحاربين يقترب من تحقيق نصر عسكري حاسم، قال البرهان إنه واثق "بالتأكيد" من هزيمة قوات "الدعم السريع".

لكنه اعترف بأنه اضطر إلى نقل مقر قيادته إلى مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر (شرق)؛ لأن القتال في العاصمة الخرطوم جعل من المستحيل على الحكومة الاستمرار.

وأضاف: "في الخرطوم، لا تستطيع البعثات الدبلوماسية والوزارات وجميع الأجهزة الحكومية القيام بواجباتها بشكل طبيعي؛ لأنها منطقة حرب، هناك قناصة وعمليات عسكرية تجري".

وبين البرهان وحميدتي خلافات عديدة كان أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح بدمج قوات "الدعم السريع" في الجيش، وهو بند رئيس في اتفاق مأمول لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين.

وحين كان متحالفا مع حمديتي، فرض البرهان في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 إجراءات استثنائية، بينها حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين، وهو ما اعتبره الرافضون "انقلابا عسكريا"، بينما قال البرهان إنه "تصحيح لمسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بإعادة السلطة إلى المدنيين.