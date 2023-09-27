زلزال المغرب: ارتفاع عدد القتلى إلى 2960 شخصا

قال متحدث الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة: "هناك جديد في حصيلة الزلزال، لقد ارتفع عدد الشهداء إلى 2960".

أعلن المغرب، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن في 8 أيلول/ سبتمبر الجاري، من 2946 إلى 2960 قتيلا.

وقال متحدث الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة: "هناك جديد في حصيلة الزلزال، لقد ارتفع عدد الشهداء إلى 2960".

وكانت آخر حصيلة للضحايا أبلغت عنها السلطات المغربية في 13 من الشهر الجاري، حين بلغت الوفيات 2946، قبل أن تكشف اليوم عن الحصيلة الجديدة.

وفي 8 أيلول/ سبتمبر، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية، مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت.

وخلّف الزلزال إلى جانب الوفيات 6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.

وقال بايتاس إن "العمل في الميدان مستمر، وعملية إحصاء المنازل المنهارة تتم بتنسيق بين مختلف المتدخلين".

وأضاف: "الحكومة تتمنى أن تنتهي قبل متمم الشهر المقبل من عمليات الإحصاء المرتبطة بالمنازل المتضررة".

وأفاد بأنه "بعد نهاية عملية الإحصاء، سيتم صرف 2500 درهم (250 دولارا) شهريا لكل أسرة متضررة من الزلزال، ابتداء من أيلول/ سبتمبر الجاري ولمدة سنة".

وبعد الزلزال، أعلن الديوان الملكي انهيار 50 ألف مسكن، لافتا إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت كليا، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.