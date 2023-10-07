السعودية تدعو لوقف التصعيد وضبط النفس

بيان: "تذكر المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته".

دعت السعودية إلى الوقف الفوري للتصعيد "بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي" ووجهت دعوة للمجتمع الدولي لتفعيل عملية سلمية تفضي لحل الدولتين.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: "تتابع المملكة عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك".

وأضافت: "تدعو المملكة للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين وحماية المدنيين وضبط النفس".

وتابعت: "تذكر المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته"، في إشارة لاقتحامات إسرائيلية متكررة للمسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة.

وأردف البيان: "تجدد المملكة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين".

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردًا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "إطلاق عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة".