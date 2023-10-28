الاحتلال يقصف بنية تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان

قصف جيش الاحتلال، بين ليل الجمعة والسبت، بنية تحتية عسكرية لـ"حزب الله" وذلك ردا على إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان نحو 3 مواقع عسكرية يوم أمس الجمعة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنه خلال الليلة الماضية، قصف بنية تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان.

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وكان قد أعلن حزب الله، في بيانات منفصلة، أمس الجمعة، استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، فيما عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مواقع، جنوبيّ لبنان بقصف مدفعيّ.

وأشارت تقارير صحافية إلى ارتفاع حصيلة قتلى حزب الله إلى 46 منذ بدء التصعيد الحدودي، في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في أعقاب هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

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