استهداف قواعد أميركية بصواريخ ومسيّرات في سورية والعراق

أفيد بأن الهجمات لم تسفر عن أي إصابات أو خسائر بالأرواح؛ فيما عززت القوات الأميركية تدابيرها الأمنية بالقواعد.

(أ ب)

استهدفت قواعد للقوات الأميركية في سورية والعراق بصواريخ وطائرات مسيّرة؛ وقد أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن تبنيها لاثنتين من الهجمات تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تابعوا قناة موقع "عرب 48" عبر "تلغرام" للأخبار أولا بأول

وفي سورية، استهدفت قاعدتا "خراب جير" في الحسكة و"حقل العمر النفطي" في دير الزور بصواريخ أرض – أرض، وقد أعلنت المقاومة الإسلامية مسؤوليتها عن استهداف الأولى.

وفي العراق، استهدفت قاعدة "الحرير" في الشمال بطائرتين مسيّرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر؛ وفقا لما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق.

وأفيد بأن الهجمات لم تسفر عن أي إصابات أو خسائر بالأرواح؛ فيما عززت القوات الأميركية تدابيرها الأمنية بالقواعد.

وشهدت الأيام الأخيرة هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأميركي في منطقة "التنف" جنوب شرقي سورية، ومنطقتي "المالكية" و"الشدادي" بمحافظة الحسكة، وحقلي "العمر" النفطي و"كونيكو" للغاز في دير الزور، بطائرات مسلحة مسيّرة وبأسلحة "أرض ـ أرض".

تجدر الإشارة إلى أن الجماعات الموالية لإيران وحزب الله تشن هجمات صاروخية وعبر مسيرات مسلحة على القواعد الأميركية شرقي نهر الفرات.