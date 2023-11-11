الرئيس الجزائري يقيل رئيس وزرائه

بن عبد الرحمن شغل رئيسًا لوزراء حكومة مكونة من تكنوقراط وممثلي أحزاب داعمة للرئيس الجزائري تم تعيينها في يوليو/ تموز 2021.

انهى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، السبت، مهام رئيس الوزراء، أيمن بن عبد الرحمن، وعين مدير ديوان الرئاسة نذير العرباوي، خلفًا له.

وبحسب ما نقله التلفزيون الجزائري الرسمي فإن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عين نذير العرباوي وزيرًا أول للحكومة، خلفًا لأيمن بن عبد الرحمن الذي أنهيت مهامه".

ولم يوضح التلفزيون الرسمي أسباب إنهاء مهام بن عبد الرحمن.

كما عين الرئيس تبون مستشاره للشؤون القانونية بوعلام بوعلام، مديرًا لديوان الرئاسة بالنيابة، خلفًا للعرباوي، وفق بيان الرئاسة.

وكان بن عبد الرحمن رئيسًا لوزراء حكومة مكونة من تكنوقراط وممثلي أحزاب داعمة للرئيس الجزائري تم تعيينها في يوليو/ تموز 2021.

ونذير العرباوي الذي يشغل مدير ديوان الرئيس تبون منذ آذار/مارس الماضي، هو دبلوماسي شغل منصب سفير الجزائر بعدة دول، آخرها بالقاهرة وممثل الجزائر لدى الجامعة العربية، ثم رئيس البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة.



