قطر: بالساعات المقبلة سيعلن عن موعد بدء سريان الهدنة

المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في البيان: "العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق".

قالت وزارة الخارجية القطرية إن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس سيكون خلال الساعات القادمة، علما أن المحادثات بشأن الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة تسير بشكل إيجابي، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الخميس.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في البيان أن "العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق".

بدروه، قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار، موضحا أنه يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها.

وأوضح أن هناك دورا للصليب الأحمر والأمم المتحدة في صفقة التبادل، ولكنه لم يوضح ماهية الدور المنوط بالمنظمتين، وكانت حماس سلمت بعض الأسرى لديها لأسباب إنسانية للصليب الأحمر الذي نقل الأسرى المفرج عنهم لجيش الاحتلال الإسرائيلي عبر معبر رفح.

من جانبها، أعربت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون، عن أملها في أن تبدأ الهدنة صباح غد الجمعة، قائلة إن أطراف الاتفاق تعمل على وضع التفاصيل اللوجستية النهائية لاتفاق الهدنة بغزة، لا سيما في يومه الأول.

وفي الجانب الإسرائيلي، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن إطلاق سراح المحتجزين بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة مع حماس لن يتم قبل يوم الجمعة.

وأضاف في بيان أصدره مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن "المفاوضات من أجل إطلاق سراح أسرانا تتقدم وتستمر طوال الوقت".

وتابع "بدء إطلاق سراح الأسرى سيتم وفقا للاتفاق الأصلي بين الطرفين، وليس قبل يوم الجمعة".

وأمس الأربعاء، أعلنت قطر التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

وشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.