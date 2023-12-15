إسرائيل تلقي منشورات في جنوبيّ لبنان تحذّر السكان من التعامل مع "حزب الله"

المنشورات جاءت في صورة كلمات مكتوبة على صفحة بيضاء ودون أي شعار يتعلق بإسرائيل وجيشها كما جرت العادة في المنشورات التي تسقط فوق قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ألقى الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منشورات باللغة العربية من طائرة مسيّرة فوق بلدة كفرشوبا المحاذية لمزارع شبعا في جنوبي لبنان، محذّرا السكان من "تستّر" عناصر حزب الله بين الأهالي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن شاهد عيان قوله، إنه سمع "في ساعة مبكرة من صباح (اليوم) الجمعة، دوي طائرة مسيرة في أجواء البلدة (كفرشوبا) تلقي منشورات سقطت بين المنازل في الأحياء".

وأضاف أن "المسيّرة جاءت من الجهة الشرقية للبلدة حيث تقع مواقع عسكرية".

المنشور الذي ألقاه الجيش الإسرائيليّ (الشبكة)

وقال شاهد آخر إن "المسيّرة ألقت المنشورات على دفعتين، ذلك أن قوة الهواء أبعدت الدفعة الأولى خارج البلدة".

وهذه المرة الأولى التي تُلقي فيها إسرائيل منشورات فوق الجنوب اللبناني منذ حرب تموز/ يوليو 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

وجاءت المنشورات في صورة كلمات مكتوبة على صفحة بيضاء ودون أي شعار يتعلق بإسرائيل وجيشها كما جرت العادة في المنشورات التي تسقط فوق قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، أكتوبر الماضي، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول".

وجاء في المنشور: "إلى سكان جنوب لبنان، نودّ أن نعلمكم بأنّ حزب الله (الإرهابي) يستغلّ الفرصة للتسلّل إلى بيوتكم وأراضيكم الطاهرة ومحيط عملكم ورزقكم، وذلك للعمل ضدّ دولة إسرائيل، وليستغلّ ممتلكاتكم لمخطّطاته الإرهابية".

وأضاف: "عليكم وقف هذا الإرهاب من أجل سلامتكم، وذلك بتوخّي الحذر في المنطقة... إنّ تستّر عناصر حزب الله في المناطق المدنية هو الخطر الحقيقي، وهذا ما يلحق الضرر لكم!".

من جهته، أكد رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري سقوط هذه المنشورات على كفرشوبا والمناطق المجاورة.