الأردن: توقيف 6 مهربّين وتجار مخّدرات "يرتبطون بعصابات إقليميّة"... وضبط أسلحة وذخائر

ذكر بيان أنه "أُلقي القبض على تسعة أشخاص، ستة منهم من المصنفين بالخطرين جدا والمسلحين، وممن تأكد ارتباطهم المباشر مع عصابات المخدرات الإقليمية ومهربيها على طول الحدود الشمالية الشرقية".

أعلن الأمن الأردني، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 6 مهربين وتجار مخدرات "يرتبطون بعصابات إقليمية"، بعد حملة مداهمات شرق البلاد.

جاء ذلك في بيان لمديرية الأمن العام التي تتبع لوزارة الداخلية. وذكر البيان، أن "قوة أمنية متخصصة تساندها إدارة مكافحة المخدرات نفذت مجموعة من الحملات والمداهمات الأمنية المتزامنة، والتي شملت مواقع صحراوية في منطقة الرويشد (شرق البلاد)".

وأوضح أن "الفرق الأمنية واصلت منذ صباح اليوم (الأربعاء) حملاتها لملاحقة وإلقاء القبض على مجموعة من أخطر تجار المخدرات ومهربيها، ممن فرّوا وتواروا عن الأنظار مع بداية تنفيذ الحملات الأمنية والمداهمات في منطقة الرويشد منذ أشهر".

وأشار إلى أن "الحملة الأمنية اليوم، جاءت بعد جهد وعمل استخباري استمر لأشهر جرى خلاله تحديد مواقع اختباء أولئك الاشخاص ضمن مناطق صحراوية وعرة لجؤوا إليها لمتابعة نشاطاتهم الجرمية".

وتابع: "الأشخاص المطلوبين والملاحقين بادروا بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه القوة الأمنية التي طبقت قواعد الاشتباك وتمكنت من السيطرة وإلقاء القبض عليهم، دون وقوع أي إصابة بين صفوف القوة الأمنية فيما أصيب أحد المطلوبين وأُسعف للعلاج".

وأضاف: "أُلقي القبض على تسعة أشخاص، ستة منهم من المصنفين بالخطرين جدا والمسلحين، وممن تأكد ارتباطهم المباشر مع عصابات المخدرات الإقليمية ومهربيها على طول الحدود الشمالية الشرقية".

وذكر أن من المقبوض عليهم "من يقوم بدور المستلم للمواد المخدرة وتخزينها داخل المملكة، تمهيدًا لإعادة تهريبها لدول مجاورة أو الاتجار بها داخل المملكة".

وضبط بحوزة المقبوض عليهم "كميات كبيرة من المواد المخدرة، وهي: 720 ألف حبة مخدرة، و 1565 كف حشيش (قطعة من مادة الحشيش المخدر بحجم كف اليد)، و21 سلاحا ناريا، وكميات كبيرة من الذخائر، وأجهزة اتصال ومناظير"، وفق البيان ذاته.

وتأتي عملية اليوم بعد اشتباك مسلح استمر لـ14 ساعة بين الجيش الأردني ومجموعات مسلحة على الحدود مع سوريا، الإثنين، أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، والقبض على 9 ، وضبط مواد مخدرة وصواريخ وتدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة.

وخلال السنوات الماضية شهد الأردن مئات المحاولات للتسلل إلى أراضي البلاد والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق)، نتيجة تردّي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.