السعودية: 170 حكما بالإعدام نفذ في العام 2023

لا يزال عدد إعدامات 2023 بعيدا عن الرقم القياسي المسجّل في 2019 حين أعدمت المملكة 187 شخصا.

أعدمت السلطات السعودية 170 شخصا خلال العام 2023 وهو عدد يتجاوز الأحكام التي نُفذت العام الماضي والبالغة 147 حكما، على ما أظهرت الإثنين حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى بيانات رسمية.

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وأعدمت السعودية أمس الأحد أربعة سعوديين دينوا بتهمة القتل، اثنان في تبوك وثالث في العاصمة الرياض ورابع دين بقتل زوجته في جازان، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ورفع ذلك عدد الإعدامات المنفذة خلال 2023 إلى 170 من بينهم 33 شخصا أعدموا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب وعسكريان أُعدما لإدانتهما بتهمة الخيانة.

وسجل أكبر عدد من الاعدامات خلال شهر واحد في 2023، في كانون الأول/ديسمبر مع 38 حكما.

وكانت السعودية قد نفذت 147 حكما بالإعدام في 2022، بينهم 81 شخصا في يوم واحد في خطوة أثارت تنديدا دوليا واسعا.

ولا يزال عدد إعدامات 2023 بعيدا عن الرقم القياسي المسجّل في 2019 حين أعدمت المملكة 187 شخصا.

ونفذت السعودية 69 حكما بالإعدام في 2021، و27 حكما في 2020 خلال ذروة تفشي فيروس كورونا.

ولم تقدم الوكالة السعودية تفاصيل عن كيفية تنفيذ الإعدام، علماً بأنّ المملكة تنفّذ في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.

وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.

لكنّ سلطات السعودية تؤكد دوما أنّ ذلك يأتي حرصا على "استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله" في المعتدين على "الآمنين".

وفي مطلع أيلول/سبتمبر الفائت، بلغت أحكام الإعدام المنفذة 102 حكما فقط وتسارعت وتيرة الإعدامات منذ حينها.

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، في بيان يومها إنّ الأمر "يكشف عن استخفاف (السعودية) المروع بالحق في الحياة" و"يتناقض بوضوح مع وعود السعودية المتكررة بالحد من استخدامها لعقوبة الإعدام".

وخلال كانون الأول/ديسمبر، أعدمت السعودية 38 شخصا في مقابل 14 شخصا في تشرين الثاني/نوفمبر و19 في أيار/مايو و18 في آب/أغسطس، بحسب حصيلة وكالة "فرانس برس".

واحتلّت السعودية في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، حسب منظمة العفو الدولية.

ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز الى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" غير الحكومية المناهضة لعقوبة الإعدام ومقرّها في بريطانيا، والمنظمة الأوروبية - السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نُشر مطلع 2023.

ونهاية العام الماضي استؤنف تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة لحوالي ثلاث سنوات. وأعدمت السعودية شخصين هذا العام دينا بتهمة تهريب مخدرات.