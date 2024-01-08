بن سلمان وبلينكن يبحثان الحرب في غزة والجهود الإنسانية.. و"تطبيع العلاقات مع إسرائيل"

شدد ولي العهد السعودي خلال اللقاء على أهمية وقف العمليات العسكرية، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني.

دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين إلى أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

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وبحث الجانبان أوجه العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويره؛ حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

كما ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، وخصوصا مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها والمساعي بشأنها، وفق المصدر ذاته.

وشدد ولي العهد السعودي خلال اللقاء على أهمية وقف العمليات العسكرية، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني.

ودعا إلى العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

وقال بلينكن إنه ناقش خلال زيارته إلى السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وجاء عنه قبيل وصوله إلى الأخيرة "تحدثنا عن ذلك في الواقع في كل محطة (من جولته في المنطقة) بما في ذلك بالطبع هنا في السعودية".

وأضاف "هناك اهتمام واضح هنا بالسعي إلى ذلك.. لكن الأمر سيتطلب إنهاء النزاع في غزة وإيجاد مسار عملي لقيام دولة فلسطين".

وأشار بلينكن إلى أن دولا عدة في المنطقة توافقت على التنسيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في مرحلة ما بعد الحرب.

وتطرق إلى ذلك بالقول "توافقنا على العمل معا وتنسيق جهودنا لمساعدة غزة في تحقيق الاستقرار والتعافي، ورسم مسار سياسي للمضي قدما من أجل الفلسطينيين، والعمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المدى الطويل".

وأنهى بلينكن زيارته للسعودية قادما من الإمارات في إطار جولة بالمنطقة شملت تركيا والأردن وقطر، وقد وصل إلى إسرائيل مساء اليوم على أن يتبعها زيارة الضفة الغربية المحتلة ومصر.