الجيش اللبناني: العثور على 5 خراطيم تضخ مواد حارقة لجنوب لبنان من إسرائيل

الجيش اللبناني: "عثرت دورية مشتركة للجيش واليونيفيل في خراج بلدة اللبّونة - الجنوب، على 3 خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة كانت ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي، من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأراضي اللبنانية"

عثرت دورية مشتركة للجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل"، الأربعاء، على 5 خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة كانت ممدودة من الجانب الإسرائيلي، في منطقتين حدوديتين جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان على موقعه الإلكتروني: "عثرت دورية مشتركة للجيش واليونيفيل في خراج بلدة اللبّونة - الجنوب، على 3 خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة كانت ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي، من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكها بحضور عناصر اليونيفيل، وأثناء ذلك تعرّض عناصر الجيش واليونيفيل لرمايات معادية دون وقوع إصابات".

وتابع الجيش: "كما عثرت دورية مشتركة أخرى في خراج بلدة عيتا الشعب - الجنوب على خرطومَين (2) مماثلَين كانا ممدودَين من مركز تل الراهب التابع للعدو الإسرائيلي، كذلك عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكهما".

وختم الجيش اللبناني بيانه بالإشارة إلى أنه "يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة الأوضاع عند الحدود الجنوبية بالتنسيق مع اليونيفيل".