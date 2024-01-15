قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدات في جنوب لبنان

تعرضت أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم، وذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل.

استهدف الجيش الإسرائيلي أطراف عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان بقصف مدفعي بينها الخيام وعيتا الشعب وحولا والجبين وشيحين وتلة الحمامص، صباح اليوم الإثنين.

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وأفادت الوكالة اللبنانية، بأن "طيران الاستطلاع الإسرائيلي حلق منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى منطقتي صور وبنت جبيل".

ويأتي ذلك فيما يتواصل تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل تجاه بلدات ومواقع عديدة قرب الحدود منذ 100 يوم.

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