تحطم مسيرة أميركية في العراق

تنشر واشنطن زهاء 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سورية، في إطار ما تصفه بأنه "مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية" ضمن التحالف الدولي الذي أنشئ عام 2014.

تحطمت طائرة عسكرية أميركية بلا طيار شمال العاصمة العراقية بغداد حسبما قال مسؤول أميركي في وقت أعلنت "المقاومة الإسلاميّة في العراق" أنها استهدفت طائرة أميركية.

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ونقلت الوكالة الفرنسية، السبت، عن المسؤول الأميركي قوله، الجمعة، إن طائرة أميركية مسيرة "تحطمت قرب قاعدة بلد الجوية في العراق" في وقت متأخر الخميس، من دون أن يحدد نوعها.

وأضاف "قوات الأمن العراقية استعادت الطائرة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات". وقد فُتِح تحقيق في الواقعة.

يشار إلى أن "المقاومة الإسلامية في العراق" والتي توصف بأنها "تضمّ فصائل مسلحة حليفة لإيران"، قالت إنها فتحت في اليوم السابق النار على طائرة أميركية بلا طيار من طراز "إم كيو-9 ريبر"، وهي مسيرة قادرة على المراقبة والهجوم.

وأضافت في بيان "استهدف المجاهدون أمس الخميس طائرة مسيرة من نوع إم كيو-9 تابعة للاحتلال الأميركي".

وتكثفت الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسورية بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة،

وأحصت واشنطن وحلفاؤها حتى الآن أكثر من 140 هجومًا ضد قواتها في العراق وسورية منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد عشرة أيّام على اندلاع الحرب على غزة، وفق حصيلة أفادت بها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وردًا على هذه الهجمات، نفذت واشنطن غارات عدة في البلدين.

والخميس، جدّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دعوته إلى رحيل التحالف الدولي من العراق، معتبرا أن انتهاء مهمة هذه القوات الأجنبية "ضرورة لأمن البلاد واستقرارها".

وقال السوداني إنه لم تعد هناك أي مبررات لوجود التحالف الدولي، مضيفًا "اليوم الموقف الأمني بشهادة كل المختصّين في العراق ولدى الأصدقاء هو أن داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) لا يمثل تهديدًا للدولة العراقية".

لكن المتحدث باسم البنتاغون قال الخميس إنه ليس على علم بأي طلب رسمي من الجانب العراقي.

وتنشر واشنطن زهاء 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سورية، في إطار ما تصفه بأنه "مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية" ضمن التحالف الدولي الذي أنشئ عام 2014.