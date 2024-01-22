تجدد القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، أطراف بلدة عيترون في الجنوب اللبناني، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط 3 قذائف بمناطق مفتوحة في الجليل الغربي، أطلقت في ساعات الليل من الأراضي اللبنانية.

تجدد القصف المتبادل بالمدفعية والصواريخ، الإثنين، بين حزب الله والجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، في مواجهات شبه يومية منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، أطراف بلدة عيترون في الجنوب اللبناني، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط 3 قذائف بمناطق مفتوحة في الجليل الغربي، أطلقت في ساعات الليل من الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أنه رصد إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان، حيث أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن القذائف سقطت في مناطق مفتوحة شمال إسرائيل، دون أن تسفر عن إصابات بشرية.

تغطية خاصة ومتواصلة: