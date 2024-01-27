ضربة أميركية جديدة لمنصة صواريخ في اليمن

أعلن الحوثيون، الجمعة، استهداف سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن، دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة تشنها إسرائيل لليوم الـ 113 على التوالي، وفي إطار الرد على الضربات الأميركية والبريطانية على مواقع في اليمن.

شنت القوات الأميركية، فجر السبت، ضربة جديدة في اليمن استهدفت موقعًا للحوثيين.

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وبحسب القيادة العسكريّة الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، على منصّة إكس، أنه "عند نحو الساعة 3,45 بالتوقيت المحلّي (00,45 بتوقيت غرينتش)، شنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط ضربة استهدفت صاروخًا حوثيًا مضادًا للسفن كان على وشك الانطلاق في البحر الأحمر"، مضيفة أن هذا الصاروخ شكل "هديدًا وشيكًا" للمدمرات الأميركية والسفن التجارية في المنطقة.

U.S. Conducts Self-Defense Strike Against Houthi Anti-Ship Missile



On Jan. 27 at approximately 3:45 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command Forces conducted a strike against a Houthi anti-ship missile aimed into the Red Sea and which was prepared to launch. U.S. Forces… pic.twitter.com/UcHqDiyT1I — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 27, 2024

وأعلن الحوثيون، الجمعة، استهداف سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن، دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة تشنها إسرائيل لليوم الـ 113 على التوالي، وفي إطار الرد على الضربات الأميركية والبريطانية على مواقع في اليمن.

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيّين، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب "استهداف السفينة النفطية البريطانية مارلين لواندا في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحريّة المناسبة"، مشيرا إلى أن الإصابة كانت "مباشرة ما أدى إلى احتراقها".

وفي وقت سابق الجمعة أيضًا، أسقطت الولايات المتحدة صاروخًا بالستيًا مضادًا للسفن أُطلق من "المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن" باتجاه سفينة عسكرية أميركية في خليج عدن، بحسب "سنتكوم".