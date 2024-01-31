وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

"جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية".

بحث وزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان، الأربعاء، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير السعودي من نظيره الإيراني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية ("واس")، عبر منصة "إكس".

وقالت الوكالة إنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية".

وتواجه غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حربا مدمرة من الجيش الإسرائيلي خلفت حتى الأربعاء، "26 ألفا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

وعلى وقع الحرب في غزة، تشهد أيضا منطقة البحر الأحمر توترات متصاعدة بين الحوثيين من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، إثر استهداف جماعة الحوثي اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبًا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.