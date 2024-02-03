الهجمات الأميركية في العراق وسورية: روسيا تدعو مجلس الأمن والأردن ينفي المشاركة

شنت الولايات المتحدة غارات جوية في العراق وسورية على أكثر من 85 هدفا ادعت أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والفصائل التي تدعمها طهران، وسط أنباء عن مقتل نحو 40 شخصا.

الدمار الذي خلفته الغارات الأميركية في العراق (أ.ب.)

دعا ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، مساء اليوم، السبت، إلى اجتماع "طارئ" لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأميركية في سورية والعراق، فيما نفى الجيش الأردني مشاركته في الغارات التي نفذتها القوات الأميركية على أهداف داخل العراق.

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وليل الجمعة - السبت، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه "بتوجيه مني ضربت القوات الأميركية أهدافًا في منشآت بالعراق وسورية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة قواتنا".

وتأتي الضربات الأميركية ردا على الهجوم الذي تعرضت له قاعدة أميركية عند الحدود الأردنية - السورية قبل أيام، وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين، حيث حمّلت واشنطن "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولية الهجوم.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وما خلفته من كوارث إنسانية وصحية، تشهد المنطقة على وقعها توترات متصاعدة وضربات متبادلة بين إسرائيل وحليفيها الرئيسيين الولايات المتحدة وبريطانيا مع فصائل محور المقاومة.

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