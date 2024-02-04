قصف إسرائيلي بجنوب لبنان واستهداف موقع إسرائيلي بالجليل الأعلى

حلق الطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي، حتى صباح اليوم الأحد، بشكل مكثف، وأطلق جيش الاحتلال القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق...

قصف الجيش الإسرائيلي، في ساعات الليل المتأخرة حتى فجر الأحد، أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان بالقطاعين الغربي والأوسط، بالمدفعية الثقيلة.

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وحلق الطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي، حتى صباح اليوم الأحد، بشكل مكثف فوق قضاء صور، وأطلق جيش الاحتلال القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق التي تعيش حالة التوتر والحذر الشديدين بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "عدد النازحين المسجلين لدى وحدة إدارة الكوارث الطبيعية في اتحاد بلديات قضاء صور وصل لأكثر من 35 ألف نازح وتقدر الأعداد بحوالي 45 ألف آخرين نزحوا إلى مناطق لبنانية آمنة ولم يسجلوا في بلديات ولا في أية إدارة رسمية ولا يتلقون أي من المساعدات الإنسانية".