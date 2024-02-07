الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات ليلية على مواقع في الجنوب اللبناني، كما أغار فجرا بطائرة مسيرة على محطة ضخ مياه الوزاني؛ هجمات الاحتلال تؤدي إلى تضرر شبكتي الكهرباء والمياه والطرق العامة في البلدات المتاخمة للخط الأزرق.

حلّق طيران الاستطلاع الإسرائيلي طوال ساعات الليل وفجر اليوم، الثلاثاء، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط جنوبي لبنان وصولا إلى مشارف مدينة صور وبعمق جنوبي "غير اعتيادي"، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، كما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط.

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وأفادت الوكالة اللبنانية الرسمية بأن "آخر الاعتداءات الإسرائيلية سجلت عند منتصف الليل الماضي حيث أغار الطيران الحربي المعادي على أطراف بلدة بني حيان ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات"، وكان الاحتلال قد نفذ سلسلة غارات بعد ظهر أمس، الثلاثاء، استهدفت أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وبيت ليف.

الجيش الإسرائيلي يغير على محطة ضخ مياه في سهل الوزاني جنوبي لبنان



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وأغارت مسيرة تابعة للاحتلال على محظة ضح المياه في سهل الوزاني ما أدى إلى تسجيل أضرار مادية، كما أسفرت هجمات الاحتلال عن تضرر شبكتي الكهرباء والمياه والطرق العامة والداخلية، في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق.

وأسفر هجوم بصواريخ مضادة للمدرعات استهدفت موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "مرغليوت" الحدودية بواسطة عناصر حزب الله اللبناني، أمس، الثلاثاء، عن إصابة جنديين في جيش الاحتلال نقلا للعلاج في مستشفى "زيف" في صفد وهما بحالة طفيفة ومستقرة، وجرى تسريهما من المستشفى لاحقا.

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