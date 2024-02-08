انتشال 13 جثّة لمهاجرين سودانيّين قبالة السواحل التونسيّة

بحسب المنظّمة الدوليّة للهجرة، فقد توفّي أكثر من 2270 شخصًا عام 2023 في وسط البحر الأبيض المتوسّط أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبّيّة...

لقي 13 مهاجرًا سودانيًّا حتفهم ويتواصل البحث عن 27 آخرين مفقودين قبالة السواحل الشرقيّة لتونس إثر غرق مركبهم، على ما أفاد متحدّث قضائيّ وكالة فرانس برس الخميس.

وقال المتحدّث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا إنّ 42 مهاجرًا انطلقوا من سواحل منطقة جبنيانة من محافظة صفاقس (شرق) وتمّ إنقاذ مهاجرين اثنين وارتفع عدد المفقودين من 17 إلى 27 مهاجرًا. وجميع هؤلاء المهاجرين من الرجال، وكانت لديهم بطاقات لجوء.

وأضاف بن جحا أنّه تمّ فتح تحقيق لتحديد المسؤوليّات، دون أن يستبعد احتمال أن يكون المهاجرين "تمّ استغلالهم في قضيّة الاتّجار بالبشر أو في تكوين وفاق إجراميّ للوصول إلى أوروبا خلسة".

وأكّد بن جحا أنّ العمليّات لا تزال جارية للبحث على مهاجرين آخرين.

وتمثّل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسيّة لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وحتّى تشرين الثاني/نوفمبر 2023، اعترض الحرس الوطنيّ التونسيّ 69963 مهاجرًا مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بحسب إحصاءات أفاد بها الناطق باسم الحرس حسام الدين الجبالي وكالة فرانس برس في وقت سابق.

وبحسب المنظّمة الدوليّة للهجرة، فقد توفّي أكثر من 2270 شخصًا عام 2023 في وسط البحر الأبيض المتوسّط أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبّيّة، أي بزيادة بنسبة 60% عن العام السابق.