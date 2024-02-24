قصف إسرائيلي على بلدات بجنوب لبنان وسقوط صاروخين بالجليل الغربي

أمس الجمعة أعلن "حزب الله" عن تنفيذ 5 عمليات ضد "مواقع وانتشار" الجيش الإسرائيلي عند الحدود 3 منها في القطاع الشرقي واثنتان في القطاع الغربي حسبما ورد في بيان له.

أفادت مصادر محلية في الجولان السوري المحتل، صباح اليوم السبت، أنه منذ الصباح الباكر يتواصل سماع أصوات طائرات حربية إسرائيلية تحلق بكثافة في سماء الجولان بالقرب من "خط وقف إطلاق النار"، وسفوح جبل الشيخ وتقاطع المناطق الحدودية السورية واللبنانية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

يشار، في السياق، إلى أن "حزب الله" أعلن عن تنفيذ 5 عمليات ضد "مواقع وانتشار" الجيش الإسرائيلي عند الحدود، أمس الجمعة، 3 منها في القطاع الشرقي واثنتان في القطاع الغربي؛ حسبما ورد في بيان له.

كما وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، مواقع وأطراف بلدات في جنوبي لبنان، في حين استهدف حزب الله مواقع إسرائيلية، وكذلك قصَف "تموضعات وتجمعات" للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.