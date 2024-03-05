رشقات نارية للاحتلال على أطراف الناقورة وجبل اللبونة جنوبي لبنان

حالة من الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين، تخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بعد يوم من التوتر استمر حتى ساعة متأخرة من الليل وسعت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية دائرة اعتداءاتها ضد المنطقة.

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من مواقعه المحاذية لبلدة الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام، رشقات نارية من الأسلحة الثقيلة باتجاه أطراف البلدة وعلى الأحراج في جبل اللبونة، بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية.

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وخلال الليلة الماضية، أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى منطقتي صور وبنت جبيل.

وكان الطيران الحربي المعادي أغار ليلا على بلدتي السلطانية وصديقين، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة بالسيارات والممتلكات. واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات طيرحرفا، وشيحين، والضهيرة وعيتا الشعب،

ولفتت الوكالة الرسمية اللبنانية إلى أن استهداف الاحتلال الممنهج لخزانات المياه على سطوح المنازل، بالإضافة إلى قصف عدد من ألواح الطاقة الشمسية التي تمد الآبار الإرتوازية بالتيار الكهربائي في القرى.

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