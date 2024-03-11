هدوء حذر على الحدود مع لبنان

يأتي ذلك فيما يتواصل تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل واستهداف مواقع عسكرية على طول الحدود، وذلك منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

يسود الهدوء الحذر على الحدود مع لبنان، وقد شهدت الليلة الماضية إطلاق قنابل مضيئة وتحليق الطيران الاستطلاعي فوق منطقة صور والساحل البحري جنوبي لبنان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكان "حزب الله" قد أعلن أمس، الأحد، تنفيذ 12 عملية ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود، فيما قصف الجيش الإسرائيلي مواقع وبلدات عديدة في جنوب لبنان.

يأتي ذلك فيما يتواصل تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل واستهداف مواقع عسكرية على طول الحدود، وذلك منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

تغطية خاصة ومتواصلة: