الأردن: التعنت الإسرائيلي في رفض وقف الحرب يدفع المنطقة نحو مزيد من التأزيم

الصفدي: "لا يمكن السماح لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتقويض أمن المنطقة واستمرار الحرب وتشريد سكان غزة وتجويعهم".

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن "التعنت" الإسرائيلي في رفض وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع، يدفع المنطقة نحو مزيد من التأزيم؛ وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بالعاصمة عمان.

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وذكر أن "التعنت الإسرائيلي في رفض وقف الحرب وإيصال المساعدات يدفع المنطقة نحو مزيد من التأزيم"، لافتا إلى أن إسرائيل "مستمرة بمنع دخول ما يكفي من مساعدات لغزة".

وأشار الصفدي إلى أن "غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا مقاربة سياسية خارج هذا المبدأ".

وبين أن إسرائيل "خرقت كل القوانين الدولية واستخدمت التجويع سلاحا في حربها على غزة (..) وسط عجز دولي عن مواجهة هذه الهمجية".

وتابع الصفدي "لا يمكن السماح لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتقويض أمن المنطقة واستمرار الحرب وتشريد سكان غزة وتجويعهم".

وأكد أن "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يجب أن تستمر في أداء مهامها"، مشيرا إلى أنه "اتفق مع وزير الخارجية الإسباني على أن لا بديل عن الأونروا".

من جهته، شدد وزير الخارجية الإسباني على أن "وقف إطلاق النار في غزة أولوية قصوى، ويجب أن نتوقف عن عد الأموات".

وقال "نسعى لوقف توريد السلاح، ووضعنا عقوبات على توريدها لإسرائيل"، داعيا في الوقت ذاته إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة.

وعبر ألباريس عن رغبة بلاده بالدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، مبينا أن "أكثر من 90 دولة تدعم هذا الأمر".

كما اعتبر أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة "مثير للقلق" وعلى المجتمع الدولي وقف المأساة المتواصلة في غزة.

ولم يحدد البيان موعد وصول ألباريس إلى الأردن أو مدة زيارته، فيما سيجري لقاءً مع الملك عبد الله الثاني، وفق ما أعلنه الصفدي في ختام المؤتمر.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.