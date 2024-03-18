قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان

يأتي ذلك فيما يتواصل تبادل القصف بشكل يومي بين "حزب الله" وإسرائيل منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ وفي الأمس أعلن الأول تنفيذ 8 عمليات استهدفت مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود.

أغار الطيران الإسرائيلي فجر اليوم، الإثنين، على منزل عند أطراف بلدة رامية جنوبي لبنان، ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي لأطراف بلدتي رامية وعيتا الشعب.

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وكان الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي قد حلق طوال الليل وحتى صباح اليوم فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، كما أطلق الاحتلال القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور؛ حسبما أوردت الوكالة اللبنانية صباح اليوم.

وأفادت بأن الهدوء خيّم صباحا على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي في قضاءي مرجعيون وحاصبيا، خرقه تمشيط للاحتلال بالأسلحة الرشاشة والثقيلة باتجاه كفركلا.

يأتي ذلك فيما يتواصل تبادل القصف بشكل يومي بين "حزب الله" وإسرائيل منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ وفي الأمس أعلن الأول تنفيذ 8 عمليات استهدفت مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود.

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