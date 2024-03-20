قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

يأتي ذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل بشكل يومي منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جراء الحرب المتواصلة على قطاع غزة

تجدد اليوم، الأربعاء، القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، إذ استهدفت المدفعية أطراف بلدة علما الشعب في وقت تشهد الحدود هدوءا حذرا منذ صباح اليوم.

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وعرض الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم، مقطعا مصورا لإحدى غاراته على جنوب لبنان، قال إنها استهدفت "بنى تحتية لوسائل قتالية في مناطق مأهولة بالسكان المدنيين في جنوب لبنان والبقاع وبيروت".

وادعى أن "حجم الهجمات وعدد الانفجارات الثانوية ومدة الحريق الذي شب في المنشأة، تشكل دليلا آخر على أسلوب عمل حزب الله الذي يقوم بتخزين المواد المتفجرة والكيميائية الخطرة في القرى المدنية".

يأتي ذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل بشكل يومي منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جراء الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

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