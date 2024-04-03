آلاف المتظاهرين في المدن المغربيّة يطالبون بفتح المعابر وإيصال المساعدات إلى غزّة

بوتيرة شبه يوميّة تشهد العديد من المدن المغربيّة، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطينيّ، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيليّة على غزّة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

طالب آلاف المغاربة، مساء الثلاثاء، بفتح المعابر وإيصال المساعدات إلى قطاع غزّة، خلال وقفات نظّمت في عدّة مدن للتنديد بالحرب إسرائيليّة المدمّرة على الفلسطينيّين منذ نحو 7 أشهر.

ودعت إلى هذه الوقفات هيئات مدنيّة، مثل الهيئة المغربيّة لنصرة قضايا الأمّة (غير حكوميّة)، ومجموعة العمل من أجل فلسطين.

وطالب المشاركون بفتح المعابر وإيصال المساعدات إلى الفلسطينيّين، في ظلّ تفاقم الوضع الإنسانيّ بالقطاع.

وردّدوا شعارات تنتقد استمرار دعم واشنطن لإسرائيل ومدّها بالأسلحة، رغم استمرار الأخيرة بقصف غزّة واستهداف المدنيّين.

الشعب المغربي يواصل التظاهر اليومي لأجل فلسطين.



الليلة مظاهرة أخرى بمدينة تمارة جنب العاصمة الرباط.



وهي تضاف إلى مسيرة أخرى خرجت الليلة بمدينة المضيق شمال المغرب pic.twitter.com/PbkSk71j2M — hassan bennajeh - حسن بناجح (@h_bennajeh) April 3, 2024

ومن بين الشعارات الّتي ردّدوها: "سواء اليوم سواء غدًا، والتحرير ولا بدّ"، و"شكون حنّا؟ (من نحن) المغاربة. شنو بغينا (ماذا نريد)؟ إسقاط التطبيع"، و"مجازر صهيونيّة، أسلحة أميركيّة".

ومن بين المدن الّتي شهدت وقفات الليلة الماضية، أولاد تايمة (وسط)، وتمارة (غرب)، ومرّاكش (شمال).

وبوتيرة شبه يوميّة تشهد العديد من المدن المغربيّة، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطينيّ، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيليّة على غزّة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأوّل تشنّ إسرائيل حربًا مدمّرة على قطاع غزّة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيّين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانيّة ودمارًا هائلًا بالبنية التحتيّة، ما أدّى إلى مثول تلّ أبيب أمام محكمة العدل الدوليّة بتهمة "الإبادة الجماعيّة.