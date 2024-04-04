الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بوقف الحرب على غزة

جاءت هذه الدعوة، في قرار للجامعة عقب اختتام اجتماع طارئ للمجلس برئاسة موريتانيا، على مستوى المندوبين الدائمين، ودعا المجلس إلى "اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية".

دعت الجامعة العربية، مجلس الأمن الدولي، إلى إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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جاءت هذه الدعوة، في قرار للجامعة عقب اختتام اجتماع طارئ للمجلس برئاسة موريتانيا، على مستوى المندوبين الدائمين، ودعا المجلس في القرار ذاته إلى "اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد مجلس الجامعة العربية في بيانه أن ذلك يجب أن يكون "وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل في قضية الابادة الجماعية".

ويسمح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحد باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.

وحذر المجلس من "العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح، وما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية وتهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين".

واستنكر المجلس رفض إسرائيل الانصياع إلى قرار مجلس الأمن الصادر مؤخرا بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي سورية، والأخرى المتواصلة على جنوب لبنان.

كما أدان المجلس أيضا عدم التزام إسرائيل بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، في الأمرين الصادرين عنها بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني و28 مارس/ آذار الماضيين؛ لاسيما بشأن توفير المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي، لاسيما الدول التي تدعم إسرائيل بالسلاح، إلى تحمل مسؤولياتها في إعادة الإعمار، وإنشاء صندوق دولي لرعاية للأيتام قرابة 17 ألف طفل، وتقديم الدعم الطبي والنفسي للأطفال مبتوري الأطراف في أقرب الآجال.

وأكد "دعم الجهود المشتركة المصرية القطرية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.