واشنطن: مفاوضات سودانية جديدة في السعودية خلال 3 أسابيع

أورد المتحدث أن ممثلي مصر والإمارات العربية المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (ايغاد): "هم شركاء لتسهيل المفاوضات".

أفادت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء بأن السعودية ستستضيف "خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة" مفاوضات جديدة لوضع حد للنزاع في السودان الذي دخل عامه الثاني.

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وأوضح متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن إعلان خبر استئناف هذه المفاوضات تم في باريس الإثنين على هامش مؤتمر دولي تمكن من جمع أكثر من ملياري دولار للسودان الذي دمره نزاع مستمر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وكتب موفد الولايات المتحدة الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، على منصة "إكس": "في مواجهة الوضع الملح، نرحب بقرار المملكة العربية السعودية استئناف مفاوضات جدة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة".

وأورد المتحدث أن ممثلي مصر والإمارات العربية المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (ايغاد): "هم شركاء لتسهيل المفاوضات".

وسبق أن رعت الولايات المتحدة والسعودية جولات تفاوض عدة في مدينة جدة من دون أي نتيجة.

واندلع النزاع في السودان في نيسان/أبريل 2023 وخلف بحسب الأمم المتحدة آلاف القتلى وتسبب بنزوح أكثر من 8,5 ملايين شخص، فضلا عن دمار كبير ألحقه بالبنى التحتية.