الجيش الإسرائيلي يستهدف منزلا في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي نفّذ اليوم عدوانا جويًّا، حيث شنّ غارةـ مستهدفا منزلا في حي النقيز في بلدة عيتا الشعب بصاروخين من نوع جو -أرض".

واصل جيش الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، قصفه الجوي والمدفعي على لبنان، إذ استهدف منزلا في جنوب لبنان.

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن "الطيران الحربي الاسرائيلي نفّذ اليوم عدوانا جويًّا، حيث شنّ غارةـ مستهدفا منزلا في حي النقيز في بلدة عيتا الشعب بصاروخين من نوع جو -أرض".

وأعلن حزب الله، أمس الخميس، استهداف تجمعات ومواقع عسكرية للاحتلال قرب المنطقة الحدودية شمالي البلاد، فيما أعلن جيش الاحتلال أن "مقاتلي لواء غولاني رصدوا من خلال مسيّرة مخربين تابعين لحزب الله، وأغارت طائرات حربية على المبنى الذي تواجدوا فيه"، في منطقة بليدا بجنوب لبنان.

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