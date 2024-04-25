حزب الله ينفي مقتل نصف قيادييه في جنوب لبنان بحسب ما تدّعي إسرائيل

نقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مصدر في حزب الله، لم تسمّه القول: "هذا كلام غير صحيح ولا قيمة له، وهدفه رفع معنويات الجيش المنهار"، في إشارة إلى الجيش الاسرائيلي.

نفى مصدر في حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، ما أعلنه وزير الأمن الإسرائيلي عن قتل نصف قادة الحزب في جنوب لبنان، مضيفا أن عدد من قتلوا من مسؤولين في صفوفه "لا يتجاوز أصابع الكفّ الواحد".

وكان غالانت قد قال في بيان، أمس الأربعاء، إنه تمّ "القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان"، مشيرا إلى أن النصف الآخر "يختبئون ويتركون الميدان أمام عمليات قواتنا".

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مصدر في حزب الله، لم تسمّه القول: "هذا كلام غير صحيح ولا قيمة له، وهدفه رفع معنويات الجيش المنهار"، في إشارة إلى الجيش الاسرائيلي.

وأضاف المصدر أن عدد من قتلوا ممن "هم بمسؤولية معينة" في حزب الله "لا يتجاوز أصابع الكف الواحدة".

وكثف الحزب وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية منذ الأسبوع الماضي على وقع توتر بين إسرائيل وطهران الداعمة للحزب على خلفية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع نيسان/ أبريل.

وتجري عمليات قصف متبادل بشكل شبه يومي بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود منذ اليوم الذي أعقب اندلاع الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف مزيد من الأهداف في العمق اللبناني.

وتقول إسرائيل مرارا إنها تقوم بقتل مسؤولين محليين في الحزب بضربات محددة الأهداف، لكن حزب الله لم ينعي سوى عدد من القياديين.

وعام 2021، أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أنّ لدى حزبه مئة ألف مقاتل مدربين ومسلحين، لكن خبراء يرون أن العدد مبالغ به.

ومنذ بدء التصعيد، قُتل في لبنان 380 شخصا على الأقلّ بينهم 252 عنصراً في حزب الله و72 مدنيا، وفق حصيلة "فرانس برس"، التي استندت الى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

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