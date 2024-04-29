بلينكن يبدأ من السعودية جولة شرق أوسطية لبحث فرص الهدنة في غزة

من المتوقع أن يجري بلينكن محادثات جديدة مع القيادة السعودية بشأن التطبيع المحتمل للعلاقات مع إسرائيل، وفقا لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية.

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إلى السعودية المحطة الأولى من جولة له في الشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز فرص التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويلتقي بلينكن في الرياض نظراء له عدة من دول الخليج وأوروبا للبحث في خطط إعمار قطاع غزة بعد الحرب على ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية. وينتقل بعدها إلى الأردن وإسرائيل.

ويجتمع بلينكن برئيس مجلس الوزراء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وعدد من زعماء المنطقة.

ومن المتوقع أن يجري محادثات جديدة مع القيادة السعودية بشأن التطبيع المحتمل للعلاقات مع إسرائيل، وفقا لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية.

وتتصدر الحرب على غزة ومنسوب التوتر المرتفع في الشرق الأوسط الاهتمام والنقاش في اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلق في السعودية الأحد ويستمر يومين.

وسيحاول وزير الخارجية الأميركي وقادة فلسطينيون ومسؤولون رفيعو المستوى من دول أخرى التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس خلال القمة المقررة في الرياض.

يشار إلى أن زيارة بلينكن ستكون السابعة إلى الشرق الأوسط منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر وتأتي في توقيت تأمل فيه الولايات المتحدة بأن تشكل إثارة احتمالات التطبيع عاملا يحفز الاعتدال لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن بلينكن سيبحث إمكانية "الممر إلى دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".

اقرأ/ي أيضًا | بلينكن يبحث بالسعودية فرص التطبيع مع إسرائيل