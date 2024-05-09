مصر والأردن تدعوان إلى "تحرّك فوريّ لمنع كارثة جديدة في رفح"

حثّ البلدان المجتمع الدولي على "التحرك الفوري لمنع كارثة جديدة في رفح تضاف إلى الكوارث العديدة التي سببها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، وفق ذات المصدر.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، على موقف بلديهما الساعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

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جاء خلال استقبال الرئيس المصري للخصاونة في قصر الاتحادية بالقاهرة، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، يشارك فيها الأخير باجتماعات الدَّورة 32 للجنة العليا بين البلدين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وبحسب المصدر ذاته، فقد نقل الخصاونة رسالة شفوية من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس السيسي، لفت فيها إلى "المواقف والجهود المشتركة للبلدين الشقيقين في سبيل الوقف الفوري والدائم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل شامل ومستدام إلى الأشقاء الفلسطينيين".

كما أكدت رسالة ملك الأردن إلى السيسي على "الموقف المشترك الأردني المصري برفض أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين، أو إيجاد أي ظروف للتهجير القسري لهم من قطاع غزة والضفة الغربية".

ولفتت إلى حث البلدين المجتمع الدولي على "التحرك الفوري لمنع كارثة جديدة في رفح تضاف إلى الكوارث العديدة التي سببها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، وفق ذات المصدر.

وشدّد السيسي والخصاونة على أن "الدبلوماسية المصرية والأردنية تعملان بكل قوة على تجسيد حل الدولتين الذي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة؛ بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني.