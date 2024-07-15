تجدد القصف المتبادل: حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين

استهدف حزب الله تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة "برانيت"، فيما خرق طيران الاحتلال الحربي جدار الصوت وعلى دفعات فوق أجواء قرى وبلدات قضاء صور.

أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة "برانيت" بالأسلحة الصاروخية وإصابته بشكل مباشر؛ وذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بينه وبين إسرائيل منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وأفادت الوكالة اللبنانية، بأن الطيران الحربي المعادي خرق جدار الصوت وعلى دفعات فوق أجواء قرى وبلدات قضاء صور منفذا غارات وهمية، كما خرق جدار الصوت فوق منطقة صيدا والزهراني.

وأعلن حزب الله تنفيذ 4 عمليات الأحد استهدفت مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي، وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مواقع لحزب الله وبلدات في جنوب لبنان.

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