الأمم المتحدة: لبنان والمنطقة على حافة الخطر المحدق

أبدت المسؤولة الأمميّة مخاوفها من أن يؤدي "أي خطأ في التقدير من قبل أي طرف، إلى اندلاع صراع أوسع يطال المنطقة بأكملها".

حذرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، من أن لبنان والمنطقة على "حافة الخطر المحدق"، مؤكدة أن "الحل الدبلوماسي للخروج من الأزمة ما زال ممكنا".

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جاء ذلك خلال تقديمها ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، إحاطة إلى مجلس الأمن.

وأحاطت هينيس بلاسخارت مجلس الأمن بأنّ "لبنان والمنطقة برمتها لا يزالان على حافة خطر محدق".

وتابعت "رغم ذلك، فالحلّ الدبلوماسي للخروج من الأزمة لا يزال ممكنا"، معبرة عن رفضها القبول "بأن الصراع الشامل لا مفر منه".

وأعربت عن أملها في أن يؤدي التوصل "لاتفاق بشأن غزة" إلى العودة الفورية لوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق.

وأبدت المسؤولة الأمميّة مخاوفها من أن يؤدي "أي خطأ في التقدير من قبل أي طرف، إلى اندلاع صراع أوسع يطال المنطقة بأكملها".

ودعت إلى بذل كلّ جهد ممكن لـ"إبعاد الطرفين عن حافة المزيد من التصعيد"، مؤكّدةً أنّ تنفيذ القرار 1701 هو الطريق نحو الأمن المستدام.

ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قصفا يوميا تجاه مناطق وبلدات ومواقع مختلفة، ما أدى إلى مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.