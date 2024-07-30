حزب الله ينعى أحد مقاتليه والجيش الإسرائيليّ يقصف بجنوب لبنان

أعلنت شركات طيران عالمية، تعليق رحلاتها إلى مطار العاصمة بيروت، لفترات متباينة، تجنّبا لتصعيد، في وقت ساد بعض الإرباك رحلات الطيران المغادرة والقادمة من وإلى لبنان منذ الأحد، فيما تواصلت، اليوم دعوات دول غربية وعربية لمغادرة بيروت، وتجنّب السفر إليها.

نعى "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد عناصره بنيران الجيش الإسرائيليّ، خلال المواجهات الآخذة في التصاعُد بينهما، ليرتفع بذلك إجماليّ قتلاه إلى 387 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فيما شنّ الجيش الإسرائيليّ ضربات على مواقع وبلدات جنوبيّ لبنان.

وأعلنت شركات طيران عالمية، الإثنين، تعليق رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري بالعاصمة بيروت، لفترات متباينة، تجنّبا لتصعيد بين إسرائيل وحزب الله، في وقت ساد بعض الإرباك رحلات الطيران المغادرة والقادمة من وإلى لبنان منذ الأحد، فيما تواصلت، اليوم دعوات دول غربية وعربية لمغادرة بيروت، وتجنّب السفر إليها.

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