تقرير: حزب الله قد يهاجم إسرائيل بشكل مستقل عن إيران

ذكر مصدر أن حزب الله يتحرك بشكل أسرع من إيران في تخطيطه ويتطلع إلى مهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة. حزب الله قد يتصرف دون سابق إنذار، وهو ما لا ينطبق على إيران، نظرا لقرب لبنان من إسرائيل.

حزب الله يتحرك بشكل أسرع من إيران في تخطيطه (Getty Images)

نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على المعلومات الاستخباراتية، الأربعاء، أن حزب الله اللبناني يبدو أنه سيهاجم إسرائيل بشكل مستقل عن إيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكر مصدر أن حزب الله يتحرك بشكل أسرع من إيران في تخطيطه ويتطلع إلى مهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة.

وقال المصدر الآخر إن حزب الله قد يتصرف دون سابق إنذار، وهو ما لا ينطبق على إيران، نظرا لقرب لبنان من إسرائيل كجار مباشر في الشمال.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد تنسيق واضح بين حزب الله وإيران في الوقت الحالي.

وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تل أبيب أبلغت واشنطن قلقها من أن حزب الله قد يضرب مراكز سكانية.

وأكد المسؤولان الإسرائيليان "أبلغنا واشنطن أن حزب الله سيدفع ثمنا غير متناسب إذا أصاب هجومه مدنيين إسرائيليين".

وكانت إسرائيل استهدفت القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر في جنوب بيروت الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن إيران لا تزال تعمل على تحديد كيفية الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران، بحسب ما قاله مسؤولون لـ"سي إن إن".

ويتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفا يوميا مع الجيش الإسرائيلي ردا على الحرب على غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة.

وترهن فصائل المقاومة في لبنان وقف القصف بإنهاء الجيش الإسرائيلي الحرب التي يشنها بدعم أميركي على قطاع غزة.