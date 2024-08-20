رشقات صاروخية باتجاه الجليل والجولان وغارات على بلدات في جنوب لبنان

نفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

أطلق حزب الله، الثلاثاء، عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه مناطق واسعة في الجليل الأعلى والجليل الغربي وسهل الحولة ومنطقة الجولان المحتل، حيث دوت صافرات الإنذار عدة مرات في البلدات الإسرائيلية بالشمال، في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات على بلدات في جنوب لبنان.

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ونفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

يأتي ذلك، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو استهدف منصات إطلاق صواريخ لحزب الله كانت جاهزة للإطلاق الفوري باتجاه الجليل الأعلى.

وبحسب المتحدث العسكري، فإن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو هاجمت منصتي إطلاق صواريخ تابعة حزب الله في منطقتي المنصوري والطيبة جنوب لبنان.

ويتواصل القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في وقت تترقب فيه تل أبيب ردا على اغتيال القائد العسكري في حزب الله، فؤاد شكر، في هجوم إسرائيلي استهدف مكان تواجده في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، وكذلك ردا من إيران وحلفائها هلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.