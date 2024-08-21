شهداء بغارات إسرائيلية على البقاع وهجمات لحزب الله على الجليل والجولان

دوت صافرات الإنذار عدة مرات في بلدات بالجليل الأعلى والجولان بعد هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقها حزب الله من الأراضي اللبنانية، حيث تم رصد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان تجاه الجليل والجولان.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، استشهاد 5 مواطنين واصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف العمق اللبناني، فيما قصف حزب الله الجليل والجولان السوري المحتل بعشرات المسيرات المتفجرة والصواريخ، حيث أوقع إصابات مباشرة.

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ودوت صافرات الإنذار عدة مرات في بلدات بالجليل الأعلى والجولان بعد هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقها حزب الله من الأراضي اللبنانية، حيث تم رصد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان تجاه الجليل والجولان.

وتجدد القصف المتبادل بين اسرائيل وحزب الله في المناطق الحدودية، حيث شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

وأعلن حزب الله عن استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة "زرعيت" بقذائف المدفعية، وذلك بعد مراقبة ومتابعة القوات الإسرائيلية في المنطقة، حيث تم تحقيق إصابات مباشرة.

وهاجم الجيش الإسرائيلي مستودعات ذخيرة تابعة لحزب الله في منطقة البقاع في لبنان، وتم مهاجمة منصة الإطلاق التي تم إطلاق الصواريخ منها باتجاه مستوطنة يعارا في الجليل الأعلى، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وقضت طائرة على أحد عناصر حزب الله في منطقة وادي حمول جنوبي لبنان، فيما تعرض مجمع عسكري يستخدمه نظام الدفاع الجوي التابع لحزب في منطقة البقاع، إلى سلسلة غارات، حيث يشكل المجمع تهديدا لطائرات سلاح الجو، بحسب المزاعم الإسرائيلية.