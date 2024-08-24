تقرير: حزب الله أطلق مُسيّرة لعمق 30 كيلومترا وصلت الجليل الأسفل

كان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض مسيرة بعد تسللها من لبنان فوق أجواء الجليل الأسفل، وسُمع دوي انفجار كبير في المنطقة عقب صافرات الإنذار.

دوت صافرات الإنذار، فجر اليوم السبت، في بلدة إسرائيلية على مقربة من الحدود اللبنانية، وكان ذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في طمرة وعبلين بالجليل الأسفل لأول مرّة منذ بدء الحرب.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض مسيرة بعد تسللها من لبنان فوق أجواء الجليل الأسفل، وسُمع دوي انفجار كبير في المنطقة عقب صافرات الإنذار.

وكان يوم أمس الجمعة، يوما قتاليا من الأكثر سخونة، حيث أعلن حزب الله عن تنفيذ 15 عملية ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي، فيما نعى حزب الله 7 من عناصره، الجمعة، قال إن 3 منهم قُتلوا إثر غارة إسرائيلية على بلدة طير حرفا، قضاء صور، بينما أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد عدة أشخاص، أحدهم طفل، بغارات على بلدات عيتا الجبل وميس الجبل وعيترون جنوبي لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، قتل "خلية" من عناصر حزب الله في البلدة، كما عمَد إلى قصف مواقع جنوبي لبنانّ، ومحيط عدة بلدات، بزعم استهداف مواقع لحزب الله.