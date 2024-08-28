غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بيروت دمشق

أغارت طائرة مُسيّرة إسرائيلية، على سيارة على طريق بيروت - دمشق، عند الحدود اللبنانية السورية، واشتعلت النيران فيها، ولم تُعرف بعد هوية المُستهدف.

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، صاروخين موجهين نحو محيط "المزارع" في أطراف بلدة عيترون بجنوب لبنان، وأغارت طائرة مُسيّرة إسرائيلية، على سيارة على طريق بيروت - دمشق، عند الحدود اللبنانية السورية، واشتعلت النيران فيها، ولم تُعرف بعد هوية المُستهدف.

وكانت قد شنت طائرة مسيّرة غارة قبل انتصاف ليل الثلاثاء على سيارة نقل صغيرة في البقاع شمال شرق لبنان.

وينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والقذائف الصاروخية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني وإسنادا إلى الشعب الفلسطيني.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصف مدفعي على عدة مواقع بلبنان بالتحديد في جنوب لبنان، يسميها هو مواقع عسكرية وبن تحتية لحزب الله.