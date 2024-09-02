غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وحزب الله يستهدف مواقع للاحتلال

هاجم حزب الله بصواريخ الهاون والأسلحة المناسبة مواقع عسكرية وتحصنات للجيش الإسرائيلي عند المناطق الحدودية، وذلك ردا ‏على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والقرى في جنوب لبنان.

شن سلاح الجو الإسرائيلي، فجر الإثنين، سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان، وذلك في وقت نفذ حزب الله هجمات بالأسلحة المناسبة على مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلية في المناطق الحدودية.

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ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع لحزب الله في بلدات بليدا، وحانين وبلدة يارون الحدودية جنوبي البلاد، على ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وهاجم حزب الله بصواريخ الهاون والأسلحة المناسبة مواقع عسكرية وتحصنات للجيش الإسرائيلي عند المناطق الحدودية، وذلك ردا ‏على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والقرى في جنوب لبنان.